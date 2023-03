Beeraleyda qaadka loo dhoofiyo Soomaaliya oo dalab cusub u diray baarlamaanka Kenya

Beeraleyda qaadak ee gobolka Meru ayaa ka dalbaday baarlamaanka Kenya in qaadka ay ka saaraan liiska waxyaabaha loo aqoonsanyahay maandooriyaha.

Iyaga oo la hadlayay warbaahinta ayay sheegeen in waydiisteen codsigaan ha'adda NACADA ee Kenya u qaablisan ka hortaga daroogada, balse ay us heegtay hay'addu in codsigaan ay u gudbiyaan golaha sharci dajinta ee Kenya.