Caro ka dhalatay wasiir Israa’iili ah oo mar kale tagay Masjidka Al-Aqsa

41 Daqiiqadood ka hor

Goobaha kala duwan sida goobta loo yaqaan 'Temple Mount' ee Yuhuudda iyo 'al-Haram al-Sharif' ee Muslimiinta, ayaa waxaa qeyb ka ah 'Masaajidka al-Aqsa' iyo 'Dome of the Rock'.

Goobta la yiraahdo 'Dome of the Rock' ayaa waxaa la siiyay ama loo asteeyey iney tahay goob barakeysan oo u gaar ah diinta Yuhuuda. Muslimiintu ayaa waxay sidoo kale u tixgeliyaan 'Dome of the Rock' inay tahay meel barakaysan, sababtoo ah xiriirka ay la leedahay goobtani Nebi Maxamed NNKH.