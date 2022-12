Dal ciidamadiisa ay raalligelin ka bixiyeen markii ay ku guuldarreysteen inay iska difaacaan cadowgooda

Milatariga Kuuriyada Koofureed ayaa raalligelin ka bixiyay in ay ku guuldarreysteen in ay soo ridaan shan diyaaradood oo ahaa kuwa aan duuliyaha lahayn oo ay laheyd Kuuriyada Waqooyi kuwasoo Isniintii dul heehaabayay hawad xadka ay wadaagaan labada waddan.

Inkasta oo ay muddo shan saacadood ah baacsanayeen diyaaradahaas, haddana diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa la sheegay in dhammaantood ay dib ugu laabteen Kuuriyada Waqooyi.

Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in dhacdadani ay muujinayso in 'aysan sameyn diyaargarow militeri' oo ku aaddan arrintaas. Madaxa ciidamada Kuuriyada Koonfureed, ayaa bayaan uu soo saaray Talaadadii ku qiray guuldaradda wuxuu sheegay ' inkasta oo milatariga uu ka hortagi karo "weerar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee halista ah", isla markaana ay xaddidan tahay awoodda ay u leeyihiin inay wax ku ogaadaan si ay u qabtaan diyaaradah yar yar ee wax basaasa.

Waxa uu intaa ku daray in milatariga "si firfircoon u adeegsan doonaan qalabka baaritaanka si loo ogaado diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee cadawga sii loola socdo wakhti hore la iskana difaaco".

Weriyaha BBC-da ee caasimadda Kuuriyada Koonfureed ee Seoul, Jean Mackenzie, ayaa sheegay in arrintani ay walaac abuurtay sababtoo ah diyaaradaha Drones-ka ee ka dulmara hawada Seoul waxay awood u leeyihiin inay sameeyaan howlgal basaasnimo ah iyagoo sawirro ka qaai karo goobaha xasaasiga ah ee aadka loo ilaaliyo.

Isagoo ka hadlayay shir golaha wasiirrada uu la yeeshay maanta, madaxweyne Yoon Suk-yeol wuxuu sheegay in uu isku dayi doono in la dedejiyo abuuritaanka cutubyo militari oo kormeera xarumaha militariga Kuuriyada Waqooyi si looga jawaabo dhacdadii Isniintii, ciidamadaas oo la siin doono diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si xaaladda ay wax uga qabtaan.

Warbaahinta gudaha ayaa ku warramaysa in Kuuriyada Koofureed ay suurtogal tahay in lagu arkay diyaarad kale Talaadadii, balse wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in tani ay ahayd shimbiro.