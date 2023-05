Tuulada an la oggoleyn inay dadku kabo xirtaan

Waa ay adagtahay in la qiyaaso sida ay tahay in kabo la'aan la socdo meel aqalka ka baxsan, laakiin tuuladan ku taal dalka Hindiya ayey caadi ka tahay in lagu arko dad aan kabo lahayn ama gashanayn, taasoo ah inaanu qofna wadan ama xirnayn wax kabo ah haba yaraatee, xitaa marka ay ka baxaan tuulada waxaa la arkayaa iyaga oo soconaya kabo la'aan.