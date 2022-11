Mataano ka dhashay shahwo la keydiyay 30 sano kahor

16 Daqiiqadood ka hor

Mataano ayaa ku dhashay gobolka Tennessee, kuwaas oo ka dhashay ugxanta haweeney iyo manida ninkeeda oo lagu qaboojiyay baraf in ka badan 30 sano.

Marka la isku daro manida iyo ugxanta ayaa waxaa afka qalaad lagu yiraahdaa (embryo). Waxaa kaddib lagu keydiyaa sheybaar in muddo ah illaa ay ka gaarto heer lagu beeri karo minka haweeney.

Waxaa la rumeysan yahay in tani ay rikoor cusub u tahay muddada ugu dheer ee ugxanta la keydiyo kaddibna ay ka dhashaan carruur.

Aabbahood, Philip Ridgeway, ayaa sheegay in arrintan ay tahay "mid ahsqaraar ah ".

Lydia Ann iyo Timothy Ronald Ridgeway ayaa rikoor cusub dhigay, sida laga soo xigtay Xarunta Qaranka ee Ku Deeqidda Ugxanta (NEDC), oo ah urur diimeed si gaar ah loo leeyahay oo sheegay in taasi ay gacan ka geysatay dhalashada 1,200 oo carruur ah oo ka dhashay embryo la qaboojiyay.

War ay soo saartay NEDC ayaa waxay ku sheegtay inay rajeyneyso in warbixintan ay "dhiirrigelin u tahay dadka kale si ay qudhooda u tijaabiyaan ugxanta".

Dr Cabdulqaadir Wehliye Faarax oo ah la la taliyaha wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ee arrimaha caafimaadka taranka ayaa BBC-da u sheegay in hannaankan uu ahmiyad weyn leeyahay, marka la eego dhibaatada dhanka dhalmada ee ka jirta qeybo ka mid ah adduunka.

“Waxaa jira lammaane aan fursad u helin inay carruur helaan, kuwaasoo u baahan inay raadsadaan xarumaha dhalmada, taas darteed ayay ahmiyad weyn ugu leedahay qoysaska is qaba inay helaan ubad,” ayuu yiri.

Dr Cabdulqaadir ayaa sheegay in guud ahaan ay diintu banneysay hannaankan, lagana isticmaalo xarumaha taranka ee dunida Islaamka oo ay Soomaaliya ka mid tahay, balse ay jirto shuruud arrintaas ku xiran.

“Fatwada culimadu ay sameeyeen guud ahaan way oggoshahay, laaaiin waxaa shardi ah in ugxanta iyo minka ay ka yimaadaan labo qof oo isku qaba shareecada Islaamka, taas micnaheedu waa in manida ninka aan lagu beeri karin ugaxanta haweeney uusan qabin.” Ayuu yiri Dr. Cabdulqaadir.