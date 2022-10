'Anigoo maqlaya shanqarta waraabaha ayaan uga tagay cunugeyga meydkiisa'

Way kordheysaa tirada carruurta da’da yar ee ku dhimaneysa Soomaaliya, iyadoo uu dalku wajahayo abaartii ugu darneyd muddo 40 sano ah. Saraakiil dowladda ah ayaa sheegay in ay dalka hareyn karto musiibo intaas ka weyn maalmo ama toddobaadyo gudahood haddii aan caawimaad la helin.

Qiimeyn cusub ayaa muujinaysa in ku dhowaad saddex-meelood labo meel carruurta yaryar iyo haweenka uurka leh ee ku jira xeryaha ay la ildaran yihiin nafaqo-darro ba'an, taas oo ay weheliso heerka dhimashada oo sarreeya, waxayna muujin kartaa in ku dhawaaqidda macaluusha ee gudaha laga soo daahay.

"In badan oo ka mid ah way dhintaan ka hor inta aan xitaa la gaarsiin isbitaal," ayuu yiri Dr Cabdullaahi, isagoo daawanaya kooxdiisa ​​oo la tacaalaysa sidii ay faleebbooyin ugu xiri lahaayeen gacmaha ilmo labo sano jir ah iyo meeshii ay xidid ka heli karaan.

Haweenku way barakacayaan, ragguna way harayaan

“Hadda xitaa waxaa telefoonno ii so diraya qoyska intiisa kale. Dagaal ayaa halkaas ka socda – u dhaxeeya dowladda iyo Al-Shabaab. Qaraabadeydu way carareen, waxayna ku dhuumanayaan duurka,” ayay tiri. Waxay nala hadashay iyadoo uu dhinac fadhiyo cunnugeeda oo xanuunsan, kaas oo ay kula jirto isbitaal yar oo Baydhabo ku yaalla.

Inkastoo la diiddan yahay in gargaarka loogu talagalay dadka abaaraysan uu gacanta u galo Al-Shabaab ayaa haddana mid ka mid ah shaqaalaha gargaarka, oo ka hadlay arrintaan, waxaa uu qiray in aysan suurtagal ahayn in la dammaanad qaado in wax cunto iyo dhaqaale ah aysan gaarin Al-Shabaab.