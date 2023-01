Ukraine: Boqolaal ciidamada Ruushka ah ayaan gantaal ku dilnay

Saacad ka hor

Ukraine ayaa sheegtay in ku dhawaad 400 oo askar Ruush ah ay ku dhinteen weerar gantaal oo lagu qaaday gobolka la haysto ee Donetsk.

Saraakiisha Ruushka ayaa ku andacooday in 63 ka mid ah ciidamadooda la dilay. lamana xaqiijin karo sheegashada labada dhinaca, waxaana adag in gudaha loo galo goobaha uu Ruushka maamulo maadama xayiraad uu kusoo rogay halkaas.

Weerarkan oo dhacay Axaddii ayaa lagu qaaday dhismo ku yaala magaalada Makiivka, halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamada Ruushka. Waxaa dhif ah in xukuumadda Moscow ay xaqiijiso khasaaraha ka dhashay dagaalka. Wuxuu ahaa weerar halis ah ayuu yiri tifaftiraha BBC-da ee Ruushka, Steve Rosenberg.

Bayaan ay soo saartay Isniintii, wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka, ayaa lagu sheegay in ciidamada Ukraine ay lix gantaal oo nooca loo yaqaan Ximaar ee uu Mareykanka sameeyay ay ku garaaceen dhismo ay degan yihiin ciidamada Ruushka. waxaana lasoo riday labo kamid ah gantaalladaas.

Qaar kamid ah dadka ka foolada arrimaha Ruushka ee wax ku qora Internet-ka ayaa sheegay in weerarka uu jiro-balse waxa ay sheegeen in tiradu ay ka hooseyso sheegashada Ukraine.

Laakin Igor Girkin, oo ah falanqeeye taageersan Ruushka, ayaa sheegay in boqolaal ciidamo ah lagu dilay weerarka halka kuwa kalena la dhaawacay, inkastoo tirada saxda ah aan weli la ogeyn, welina waxa la la'yahay halka jaan iyo cirib ay dhigeen ciidamada. wuxuu sheegay in gebi ahaan uu burburay dhismaha la weeraray.

Waxa uu intaa ku daray in dadka la laayay ay u badnaayeen ciidamadii la soo abaabulay - kuwaaas oo dhawaan la qoray. Sidoo kale waxa uu sheegay in hub lagu keydiyay dhismahaa iyadoo arrintaas horseeday in khasaare uu ka dhasho goobta. "Dhammaan qalabkii milatariga ayaa sidoo kale la burburiyay" ayuu Igor Girkin, ku qoray bartiisa Telegram-ka.