20 jir sameeyay shirkad muddo kooban ku gaartay bilyan dollar

Saacad ka hor

Waxa ay ballanqaadeen in adeegooda uu muddo 10 daqiiqo ah ku geynayo khudaar kasta oo looga baahdo.

Waxa uu sheegay in isaga iyo saaxiibkii marka ay arkeen dhibaatada taagan ay uga dhex muuqatay fursad ganacsi.

“Waxaan aragnay deriskeena oo dhibaato badan ku qaba helitaanka khudaarta iyo adeegga kale, kadib waxaa nagu dhalatay fikrad ah in aan sameyno shirkad si degdeg ah dadkaas ku gaarsiin karta adeegyada ay u baahan yihiin, waana sida ay ku billaabatay Zepto,” ayuu yiri Palicha.

Zepto ayaa si ka duwan shirkadaha kale waxa ay macaamiisheeda u ballanqaaday in adeegga ay dalbadaan lagu gaarsiin doono 10 daqiiqo gudahood.

Shirkadda Zepto ayaa hadda ka shaqeysa magaalooyinka waaweyn ee Hindiya, waxaana u shaqeeya in ka badan kun shaqaale oo xafiisyada fadhiya iyo ku dhawaad toban kun oo qof oo adeegyada geeya guryaha.

Palicha ayaa ku adkeysanaya in shirkadooda aan weli lagu tilmaami karin mid guulaysatay.

“Xaqiiqadu waxa ay tahay in aan haatan ku dhawaaqi karin in shirkadda ay gaartay guushii ugu sarreysay. Ilaa inta aan ka noqoneyno shirkad ay faa’iidadeedu ballaaran tahay oo dadweynuhu ay saami ku leeyihiin, waan ka taxadari doonnaa in aan guul sheeganno,” ayuu yiri 20 jirkan malaayiinta dollar haysta.