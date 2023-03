Faahfaahin: Dagaalkii ugu dambeeyay ee Laas Caanood iyo go'aan kasoo baxay Militeriga Somaliland

Saacad ka hor

Wararka aanu ka heleyno deegaanka waxay sheegayaan in Laas Caanood uu Axaddii ka dhacay dagaalkii ugu xoogganaa abid, uuna ka dhashay ka dhashay khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhawaac, inkasta oo BBC-da aysan xaqiijin karin khasaaraha rasmiga ah.

Saraakiisha Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeyay ay weerar qorsheysan oo milatari ku qaadi doonaan ciidamada deegaanka ee magaalada Laascaanood.

Cabdi Cabdullaahi Xasan oo ah afhayeenka ciidamada ahna hoggaanka howgalinta ciidamada Somaliland oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in markii hore ay is difaaci jireen balse ay hadda ka dib weerarro qaadi doonaan, isagoo dhanka kalena ku eedeyay Puntland in ciidamadeedu ay qayb ka yihiin dagaalka lagula jiro inkastoo horey ay Puntland arrinta au beenisay.