Maxay tahay sababta arraajanimadu ay kuugu wanaagsan tahay?

Holly Williams waxay sahamisaa nolosha basarinimada, waxayna kala kulantay arrimo cajiib ah oo ku xeeran nolosha is dhex daadsanaanta.

"Gurigaygu waa isku qasanyahay": afar eray oo yaryar oo aan dhib lahayn, laakiin marka ay nadaafad ka hadleyso, Marie Kondo, waxay ku filan yihiin erayadani inay sida muuqata jabiyaan internetka.

Ka dib ku dhawaad toban sano tan iyo markii Kondo ay markii ugu horreysay dunida u soo bandhigtay fikaradeeda "farxadda ifaysa" oo aad dharkaaga ku laalaaban karto baqshad yar.

Sida lagu qoray wargeyska Washington Post, guri aad loo hagaajiyey uma ahayn mudnaanteeda kowaad:

Hadda waxaan ogaaday waxa muhiimka ii ah inay tahay inaan waqti la qaato carruurtayda guriga."

Qeybta hoose ee faalooyinka lagu qoro ee maqaalka Kondo ayey dadku aad ugaga hadleen iyagoo qaar ka mid ah ay ka cadhoodeen waxa ay ku tilmaameen "khayaameynta" hooyooyinka walwalka qaba waxa ayna tibaaxeen inay taasi tahay munaafaqnimada Kondo ee ay ku dooneyso inay baddesho heeerka nadaafadda ee kuwa aan arraajooyinka ahayn. Si kastaba ha ahaatee jawaabaha intooda badan, waxay ahaayeen kuwo aad u wanaagsan.

Taas oo xitaa qof dhistay xirfad faa'iido badan leh oo ku tiirsan nadaafadda iyo qurxinta uu qiray in mudnaantu ay is badelayso marka noloshu isbedesho.

Shaki kuma jiro in Fikirka Kondo uu yahay mid run ah – ilamah socod baradka ah laba gooraba nadaafadda iyo hagaajinta guriga waxuu u arka wax aan muhiim ahayn aadna u adag in la sameeyo waxaana uga wanaagsan in lala ciyaaro.

Balse waxaa laga yaabaa in Kondo ay si niyad-sami ah ula socoto wakhtiyada, iyada oo ka faa'iidaysanaysa xaqiiqooyinka cusub ee ku saabsan waxa nolosheena ay tahay.

"Haddii aan dhammaanteen ku mashquulsannahay sidii aan guryaheenna uga dhigi lahayn kuwo raaxo leh oo qurux badan intii lagu jiray xayiraadihii cudurka Covid19, waxaad mooddaa in sannadkii 2021 uu ahaa sannadkii aan ka quusannay taas: Innaga oo aqbalnay isku dhex daadsanaanta la socota nolosha caadiga ah.

Si aan u fahanno sababta aynu u aqbalnay basarinnimada/araajanimada waxaan u baahannahay inaan xasuusanno sida xoogga leh ee dhaqdhaqaaqa ka-hortagga nadaafad darrada uu lahaa sannadihii u dambeeyay.

Waxaa jira barnaamijyo badan oo TV-yada ka baxa kuwaas oo ka madax banaan Kondo, laga soo bilaabo taxanaha BBC-da ee Stacey Solomon ee toosi Noloshaada illaa midka Netflix's ka baxa ee ‘Get Organized with The Home Edit’. Xaqiiqda ah in mashquulkan nadaafadda, quruxda, xasilloonida iyo toosinta aqalka gudihiisa ay dhacday isla markii barnaamijyada muqaalka ee baraha bulshada ay noqdeen kuwa caan ah ayaan ahayn wax iska dhacay.

Baraha muuqaallada lagu wadaago ee sida Youtube, iyo kuwa kale oo badan oo haada uu TikTok hor kacayo ayaa keenay kumanaan waxyaabood oo cusub oo jawaabo badan u baahan.

TikTok ayaa cadeysatay inay tahay aalad ku haboon dhanka hagaajinta guryaha, si farshaxanimo leh, guryo aan caadi ahayn - iyo haa, dabcan, waxaa jira hashtag loo sameeyay arrinkaa.

Qoraalada summadda #Aesthetic ayaa helay in ka badan 205 daawasho, xitaa haddii aadan ku jirin aaladdan, waxay u badan tahay inaad aqoonsan doonto muuqaallada.

App-ka cusub ee sanadkii hore aadka looga daba dhacay waxa uu ahaa BeReal, kaas oo ku kalifay isticmaaleyaasha in ay si hufan sawir iyo muuqaal isaga duubaan meel kasta oo ay joogaan iyo wax kasta oo ay samaynayaan, wakhti aan la saadaalin karin maalin kasta – kaas oo ka dhan ah muuqaallada aadka loo agaasimay ee dhammaanteen aragno maalin walba.

La qabsashada qasnaanta

Xigashada Sawirka, Getty Images

In kasta oo TikTok laga yaabo inuu si xawli ah ah ku socdo oo aan si dhab ah loo qaadan, haddana aalad ku habboon isbeddelladaas oo kale. Basarinimada habaysan ayaa kor u sii kacaysay in muddo ah, iyadoo uu yimid ereyga "cluttercore" oo loola jeedo in aad agtaada ka buuxiso waxyabaha ku farxad galinaya: farshaxanka haysashada alaabooyin badan oo gurigaaga ku camirto - inta badan waxyaabaha la isku qurxiyo, alaabta la ururiyo, ama dib-u-helidda - iyo qaadashada midabka iyo qaylada. Ka fikir maximalism khariban: fowdo, laakiin fowdo jacayl soo bandhigay.

Mid kale oo hadda jirta, oo loo maleynayo inay jahwareersan tahay isbeddellada yaryar ee TikTok waa gabdhuhu waxay muujinayaan miisaska sariiraha dhinacooda ee aan hagaagsanayn: laakiin in kasta oo kuwan laga yaabo inay u muuqdaan kuwo isku buuqsan, way adag tahay inaan laga shakin inay runtii aad loo soo diyaariyey, ururinta alaabada daryeelka maqaarka ee la jecel yahay, dahabka jilicsan, Buugaag badan, shumacyo badan - ma aha wax indhaha amaba sanka u fiican…

Isbeddel kale oo dhawaanahan socday ayaa u muuqda inuu bixinayo sawir muuqaal ah oo xaqiiqo ah oo aan la kala saarin: muuqaallada guryaha "aan quruxda lahayn".

Waxaad swirataa guryaha caadiga ah, oo leh alaab guri oo fool xun, dhar badan oo wasaq ah, alaabta carruurtu ku ciyaarto oo dhulka daadsan, sariiraha xayawaanka rabaayada ah, qasabadaha jaban ama qalabka jikada oo wada xun.

Waa wax dhab ah, oo aynu wadaagno, waxayna ka tarjumaysaa xaqiiqda ah in dad badani aanay awoodin inay ku noolaadaan guri muuqaal qurux badan, oo aanay haysan wakhti ay wax ku dhigaan meel aan waxba tarayn.

Taasi waxay tidhi, qaar badan oo ka mid ah muuqaallada ‘#nonaesthetic’ ah ee guriga ayaa wali ku saabsan hagaajinta, nadiifinta, ama samaynta "dib u hagaajin" - oo ah qayb caan ah oo ka mid ah waxyaabaha internet-ka lagu wadaago, iyo wax la yaab ku ah kuweenna ay Kondo ku guul dareysatay inay ku qanciso in gaarinimadu ay tahay qaab nololeed uu qofku dookhdo ee aysan ahayn hawl karnimo.