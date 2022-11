Canada: Waxaan u baahannahay 1.4 milyan oo qof oo xirfadahan leh

Saacad ka hor

Wasiirka socdaalka ee dalka Canada ayaa shaaca ka qaaday in dalka Canada looga baahan yahay shaqaale dheeraad ah.

'eeg, way fududahay, Waxaan u baahanahay dad badan.' ayuu yiri wasiirka socdaalka, Sean Fraser.

Tani waxay ka dhigan tahay in qorshihii hore ee dawladda Canada ee dib u dejinta dadka qaxootiga ah uu kordhay boqolkiiba 13.

Ujeedada ugu weyn ee hindisahan dowladda Canada waa in la buuxiyo boosaska ka banaan waaxyaha kala duwan ee shaqooyiinka.

Sean Fraser ayaa sheegay in iyada oo loo marayo qorshaha cusub ee socdaalka Canada, ay hadda gacan ka geysan doonto sidii loo heli lahaa shaqaale ka shaqeeya qaybo kala duwan ee dalka.

Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee ka dambeeya qorshahan cusub ayaa ah in boosaska shaqo ee bannaanaaday intii lagu jiray feyriska Covid-19 aan dib loo buuxin.

Isbeddelkan ka sokow, dawladdu waxay muujisay in dad badan oo Canada u dhashay ay ka tagayaan shaqooyinkooda, taas oo abuuraysa in boosas badan ay banaanaadaan ayna tahay in la buuxiyo.