Ninka uu Usama Bin Laden la macaamilkiisa ku bixiyay malaayiinta doolar

19 Daqiiqadood ka hor

Bayaan kooban oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan, ayaa lagu sheegay in la dhameystiray hannaanka Seyfyllahu dib loogu soo celinyay dalkiisa.

“Waan ku faraxsanahay in muwaadin Pakastani ah oo dibadda ku xirnaa uu dalkiisa ku soo laabto qoyskiisana la midoobe,” ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha dalkaas.

Saifullah Paracha waxaa xiray hay’adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da waxayna ka qabteen garoonka diyaaradaha Bangkok bishii July sanadkii 2003-dii kadibna waxay u wareejiyeen saldhigga lagu magacaabo Bagram Air Base ee dalka Afghanistan, waxayna sheegeen in loo xiray eedaymo la xiriira inuu tagaeero ururka Al-qaacidda.

Sida laga soo xigtay qareenkiisa, waxaa la sheegay in Pracha uusan hadda 'halis mustaqbalka ah' ku ahayn Mareykanka.

Maxaa loo xiray Saifullah?

Muddo ka hor intaan la xirin Saifullah, wiilkiisa curadka ah ee Uzair Paracha ayaa lagu xiray New York bishii Maarso sanadkii 2003-dii, hadalladii uu bixiyay Uzair Paracha intii baaritaanku ku socday ayaa loo tiirinayaa in ay sababtay amba ay qayb ku laheed xarigga Saifullah Paracha.

Markii Uzair la xiray, waxaa lagu eedeeyay in uu taageero u fidiyay xubnaha Al-Qaacida ee Majid Khan iyo Ammar Al Balochi, balse Uzair wuu diiday eedeymahaas, wuxuuna ku adkeystay inuu caawiyay Majid Khan. laakiin uusan ogeyn in Majid Khan ama Ammar Al Balochi ay xiriir la lahaayen Al-Qaacida.

Uzair Paracha waxa uu ahaa 23 sano jir markii lagu xiray New York sanadkii 2003dii oo ay xireen ciidamada Mareykanka ee la dagaalanka argagixisada. Uzair, sida aabbihiis Saifullah, wuxuu ahaa muwaadin Mareykan ah, wuxuuna Mareykanka u joogay howlo ganacsi oo la xiriira guryo kuwada raaxada ee aabbihiis ku lahaa Karachi Pakistaniyiin fadhigoodu yahay Mareykanka.

Sida ku cad hadaladii Uzair u sheegay booliiska, ayaa Majid Khan ka codsaday in laga caawiyo hubinta dukumeentigiisa socdaalka iyo xiritaanka sanduuqa boostada ee magaciisa ku qoranyahay ee dalka Mareykanka.

Dawladda Maraykanku waxay ku andacoonaysay in sanduuqaan uu yahay isla sanduuqii boostada ee Dr. Aafia Siddiqui ay ka furtay Maryland iyada oo adeegsanaysa magaca Majid Khan ujeedadaas awgeedna ay ugu safartay Maraykanka December 2002-dii.

Si kasataba ha ahaatee Dr. Aafia way beenisay eedaymahaas waxayna sheegtay in Mareykanka ay u aadday si ay shaqo u hesho.

Ujeedadiisu waxay ahayd inuu bixiyo aragtida ah in Majid Khan uu joogo Mareykan, laakiin Uzair ma uusan helin fursad uu ku sameeyo labadaba.

Ammar Al Balochi waxa uu adeer u ahaa Khaalid Sheekh Maxamuud, waxaana lagu eedeeyay inuu ahaa ninkii labaad ee Aafia Siddiqui. Hadal uu soo saaray isla markii la xiray kadib, Uzair waxa uu sheegay in uu u maleeyay in Aabihiis Saifullah Paracha uu xiriir la leeyahay Al-Qaacida, balse Aabihiis waligiis muusan kala hadlin arrimahaan. Waxa loo qaatay in Uzair uu hadalkan ku sheegay cadaadis la saaray.