“Waxaan u maleynayaa in gacalisadeyda ay u dhimatay gudniinka fircooniga ah dartiis”

Dalka Sierra Leone ayaa ka mid ah waddamada ugu badan ee gudniinka fircooniga ah lagu sameeyo gabdhaha ee qaaradda Afrika waxaana mararka qaar uu ku dambeeyaa masiibo. BBC Africa Eye ayaa la kulantay nin aaminsan in gacalisadiisii ay dhimatay kaddib markii laga jaray qaybo kamida xubinta taranka.

Waxa uu sharraxaad ka bixiyay duubista iyo sababta uu u rabo in uu u diiwaangeliyo waxa dhacaya.

Waxa uu sheegay in Fatmata ay kula hadlaysay riyadiisa, ayna ka doonaysay inuu soo bandhigo xaqiiqada dhimashadeeda isla markaana uu joojiyo gudniinka Fircooniga ah.

Gudniinka Fircooniga ahi waa in qayb ahaan ama gebi ahaanba la jaro xubinta taranka haweenka ee dibadda, iyada oo inta badan diiradda la saaro qaybta sare.

Hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digtay in ay keeni karto dhibaato kaadi, xubinta taranka iyo caadada, iyo sidoo kale dhibaatooyin laga dhaxlo xilliga dhalmada oo dhimasho sababi karta.

Dalka Sierra Leone, waxaa lagu qiyaasaa in 83% haweenka iyo gabdhaha da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 49 jir lagu sameeyay gudniinka Fircooniga ah.

Mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee habraaca waa in la xaddido rabitaanka galmada ee haweenka. Haddii la jaro, waxaa loo maleynayaa inay ilaalinayso bikradnimadooda oo markay guursadaan, waxay si daacadnimo ku jirto ula noolaanayaan nimankooda.

'Waxay igu qaadatay hal usbuuc in aan kaadiyo'

"Haddii aan la gudin gabadha, waxa ay ka xishoon doontaa in ay igu ag mayrato, haddii aan meel ku kulanno waxaan kuu sheegayaa inaanan la hadlin haweeney aan la gudin, sida in ay xanuunsantahay oo kale."

War saxaafadeed ay soo saartay ayay ku sheegtay in gudniinka Fircooniga ah uusan wax lug ah ku lahayn geerida Fatmata. Kooxda Soweis iyo Fatmata hooyadeed waa la sii daayay.

Conteh waxa uu baaray suurtagalnimada in dhimashada saaxiibtiis la qariyay. Dr Blyden waxay ku adkaysanaysaa inaysan weligeed runta ku beddeli doonin sumcadda bulshada Bondo.

'Kooxda Bondo oo u ololeeya gudniinka fircooniga ah way dhammaan doontaa'

"Waxay garab istaagtay Soweis, taasi waxay ku tusinaysaa inay horeba dhinac ula safatay, waxaanu rumaysannahay in natiijadii, oo aynaan arag, la beddelay, taasna waan aaminsanahay, nolosha dumarka kuma xirna codad la helo" ayey tiri.

Dr Blyden ayaa ku adkaysanaysaa sheegashada ah in Fatmata aysan u dhiman gudniinka Fircooniga ah, iyada oo sheegtay in natiijada dhimashada ay tahay taariikhda caafimaad ee Fatmata.

Waxa ay ku doodday in ay xilkeeda wasiirnimo yahay in ay ka qeybgasho baaritaanka meydka, waxa ayna beenisay in ay u timid wax dano siyaasadeed ah.