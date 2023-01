'Hal arrin oo sabab u noqon karta in ay dowladda Soomaaliya ku fashilanto dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab'

Xasan Sheekh oo shalay jeediyay khudbad uu ugu talagalay sanadka cusub ayaa waxa uu ku sheegay in howlgallada ay marayaan meel wanaagsan uuna rajeynayo "in sanadkan 2023-ka uu Soomaali u noqdo mid barwaaqo u horseeda".

“Muddadii koobnayd ee talada dalka aannu gacanta ku haynay oo aan aniguna odayga ka ahaa waxaan abaabulnay oo aan ka shaqeynayay in [lala safto] dad weynahana u istaagay in si abaabulan loo beegsado nimanka khawaarijta ah oo 15-kii sano ee la soo dhaafay dadka Soomaaliyeed ciriiri iyo cabsi ku hayay," ayuu yiri.

Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu Madaxweynuhu sheegay in guulaha ilaa hadda la gaaray ay horseedeen rayidka is xilqaamay.

"Alle ayaa mahad iska leh ka dib dadka Soomaaliyeed oo sabab u ah in guushaan la gaaro. Dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxay u istaageen inay iska qabtaan khawaarijta".

Madaxwaynaha ayaa dhanka kale sheegay in dowladiisa ay waddo qorshe ay amniga dalka ugala wareegayso ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee ATMIS, waxaana uu tilmaamay in ay ka go'an tahay in amniga dalka ay kala wareegaan Atmis dabayaaqada sanadka 2024-ka.