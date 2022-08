Saddex arrin oo uu William Ruto Soomaalida si gaar ah ugu ballan qaaday waqtigii ololaha

Saacad ka hor

Sharciga aqoonsiga

Soomaalida, oo ka mid ah bulshooyinka Kenya ayuu u sheegay in marka uu xafiiska madaxtooyada la wareego xaqiijin doono in meesha laga saaro waxa loogu yeero "cunsuriyeynta bulshada Soomaalida ah lagu bartilmaameedsado" marka ay raadsanayaan sharciga aqoonsida dalka ee loo yaqaanno "Kibaandhe".

Dadka la waayo iyo dilalka sharci darrada ah

"In aan danyarta u daneyno, in aan dhaqaalaha waddankan dib u soo celinno, inaan deymaha waddankan oo kor u kacay aan yareyno, in aan dhallinyarada aan shaqaaleyno, in aan waddankan soo kordhinno, in aan gelinno caafimaad, ceymis qof kasta oo waddankan u dhashay haddii uu xanuunsado dawo iyo isbitaal free ah uu helayaa."