Wariye Bushaaro Baanday oo 3 bilood oo xabsi ah kadib maanta lasii daayey

38 Daqiiqadood ka hor

Bushaaro oo bishii May ee sanadkan la xiray ayaa dhowr jeer dib loo dhigay kiiskeeda, waxaana arrintaa walaac ka muujinayay wariyaasha iyo dadka u dooda xuquuda aadanaha.Hay'adda u doodda xuquuqda weriyayaasha ee the Committee to Protect Journalist (CPJ) ayaa horey ugu baaqday in degdeg loo sii daayo Bushaaro.