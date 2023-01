Bandhiggii Fannaanadda Beyoncé ee Dubai oo hadal-heyn weyn dhaliyay iyo muuqaal la faafiyay

Saacad ka hor

Fannaanaddan u dhalatay dalka Mareykanka ayaa ciwaannada warbaahinta ku qabsatay bandhigga ka dhacay magaalada Dubai oo ay ku daah fureysay hoteelka maal qabeennada ee Atlantis The Royal.

Inkastoo munaasabaddaas si adag looga mamnuucay in lala galo telefoonka, ayna ka qeyb galeen 1,500 oo qof, haddana waxaa internet-ka lagu faafiyay muuqaal uu qof ku duubay telefoonkiisa.

Taageerayaal badan ayaa ku farxay in ay masraxa kusoo laabato Boqorad B, hase yeeshee kuwo kale ayaan ku faraxsaneyn arrintaas maadaama Dubai uu ka jiro sharci aad u adag oo mamnuucaya dadka isku jinsiga ah ee xiriirka sameeya.

Sidaas awgeed taageerayaal badan ayaa ka carooday in Beyoncé ay soo rogaal celinteeda ku billowdo waddan aan aqoonsaneyn dadka noocaas ah.

Beyoncé iyo Beckham

Taageerayaal badan ayaa muujiyay in ay garab taagan yihiin Beyoncé – qaarkoodna waxay sheegeen in Imaaraadka Carabta iyo waddamada ku hareereysan aysan ahayn dalalka keliya ee kasoo hor jeeda xuquuqda bulshada dadka isku jinsiga ah ee xiriira, sidaas awgeedna aysan habbooneyn in keligood farta lagu fiiqo.