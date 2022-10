Waa kuma ninkii hoggaaminayay ciidankii Mareykanka ee meydkooda lagu jiiday Muqdisho?

Muddo 29 sano ayaa maanta laga joogaa howlgalkii Mareykanka hogaaminayay ee Qaramada Midoobey ee loogu magac daray "Hawlgalkii Rejo soo celinta" kaasoo horseeday in uu dagaal dhexmaro ciidamadii Mareykanka iyo Janeraal Maxamed Faarax Caydiid.

Dadka waxay hadal hayeen labo askari oo ka tirsanaa ciidamadii Mareykanka oo ay sheegeen in ay dhinteen maalin magaalada Muqdisho lagu soo riday mid ka mid ah diyaaradihii Black Hawk.

Waa kuma janaraalkii hoggaaminayay howlgalkii Mareykanka?

Madaxweynihii hore ee Mareykanka, Bill Clinton ayaa janaraal Jonathan Howe u xil saaray in uu hoggaamiyo howlgalkii Qaramada Midoobe ee UNOSOM II, ee uu horkacayay Mareykanka.

Waa qoraaga buugga "Seapower and Global Politics in the Missile Age".