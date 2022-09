Xog dheeraad ah oo laga helay nin loo haysto inuu dad ku laayay Canada

Saacad ka hor

Warqadaha lagu sii daayay Myles Sanderson oo 32 jir ah ayaa muujinaya in horay uu u galay dembiyo, isla markaana 59 jeer ay maxkamado ku heleen dacwooyin loo jeediyay.

Maalmo kadib weerarkaas toorayda loo adeegsaday, shacabka Canada ayaa is weydiinaya su’aalo dhowr ah.

Ma cadda in Myles Sanderson uu keligii weerarkaas maleegay mise in cid kale ay ku gacan siisay. Booliska ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in qaar kamid dadka la laayay ay ahaayeen bartilmaameed, balse ma aanay bixin faahfaahin dheeraad ah.