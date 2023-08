Saamiya: Sheekada orodyahannaddii Soomaaliyeed ee riyadeedii ay geeridu soo afjartay

Ku dhawaad labo iyo toban sano ka hor ayay ahayd markii uu baahay warkii naxdinta lahaa ee ku aaddanaa in mid ka mid ah orodyahannadii Olombikada Soomaaliya ay badda ku dhimatay iyada oo tahriibe ah.

Saamiya Yuusuf Cumar ayaa isku deyeysay in ay ka gudubto dalka Liibiya iyada oo ku sii aaddanayd dalka Talyaaniga bishii April ee Sannadkii 2012 xilligaas oo doontii ay saarnayd ay qallibantay, sida ay baahiyeen warbaahinta Talyaanigu.

Inkasta oo tartankaas ay ku dhammaysatay kaalinta ugu danbaysa, sidaa oo kalena ay sekenno ka danbaysay tartamayaashii kale xilligas weriyihii BBC ee Rome Alan Johnstone waxa uu ku qeexay in ay ‘wax weyn’ ahayd ka qaybgalkeeda tartankani.

Waxa ay ku soo barbaartay, sidaa oo kalena ku tababaratay magaalada Muqdisho, xilli ay wejahaysay dagaal, gaajo, iyo waayo kale oo adag oo ka mid ahaa in aanay haysan qalabkii tartanka iyo sida oo kale in dumarka loo arkayey in aanay ciyaaraha noocan ah ka qayb geli karin.