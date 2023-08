Aktarrada caanka ah ee noloshoodii hore rafaad soo maray

Amitabh Bachchan

Waxaana la xasuustaa dhammaadkii sannadkii 1999 in jilaagan Hindiya looga ‘Big B’ waraysi uu bixiyey uu kaga hadlay xaaladdaas: “Adduunku waxa uu dabbaal degayaa bilashada sannadka cusub halka aniguna aan u dabbaal degayo jabkaygii’ ayuu yidhi.

Raj Kapoor

Waxaana uu ku qasbanaaday in uu iibiyo oo xaraasho dhamaan hantidiisii si uu isaga gudo.

Govinda iyo Jackie

Labadan jilaa ee ka mid kuwii loogu jeclaa siddeemaatkii iyo sagaashannadii, Govinda and Jackie Shroff ayaa iyana waxaa soo martay xilli wax walba oo ay haysteen uu halis ku jirey.

Govinda ayaa waraysi uu bixiyey xilliyadaas ku sheegay, in hantidiisa inta badan uu muddooyinkan danbe gashanayey dhanka wershadaha, balse uu dhammaantood khasaare ka joogo.

Balse filimka la wada jecel yahay ee Partner ee uu la dhigay Salman Khan ayaa isna la sheegaa in uu ka caawiyey ka soo kabashadiisa dhibaatadii dhaqaale.

Xaaskiisu ayaa haddana isku deyday in ay samayso filim kale, kaas oo magaciisu ahaa 'Raju Raja Ram' ayna la metelayeen Govinda, Jackie iyo Salman, bal se isna la joojiyey.

Ayesha Shroff oo wareysi siisay India Express ayaa sheegtay in fashilka ku yimid filimka Boom uu noqday midka burburiyey noloshooda, oo xataa heer saygeedu gaadhay uu iibiyo gurigii keliya ee ay lahaayeen si uu deynta isaga gudo.

Ayasha oo ka hadlaysay barnaamijka 'Koffee with Karan' ayaa xustay in xaaladdu ay aad ugu adkayd "wakhtigu aad ayuu noogu xumaa, wax walba waannu luminnay, laakiin Jackie Shroff ayaa si adag ii garab istaagay. Markii Tiger uu go'aansaday inuu ka shaqeeyo aflaamta, waa markii aan bilownay inaan dib u soo laabanno, isaga oo noo ballanqaaday in uu guri noo iibin doono, waana uu sameeyey, oo dhawr sano ka bacdi waxa uu si hadyad noogu wareejiyey guri cusub, wax weyn ayay noo ahayd runtii."