Hay'adda caafimaadka aduunka oo ka digtay mid ka mid ah Sharoobooyiinka qufaca ee caruurta

Xigashada Sawirka, WHO

57 Daqiiqadood ka hor

Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sheegtay in qayb ka mid ah sharoobada qufaca oo sumeysan islamarkana lagu farsameeyay dalka Hindiya lagu arkay jasiiradaha Marshall iyo Micronesia.

WHO waxa ay sheegtay in la tijaabiyay sharoobada Guaifenesin TG, oo ay samaysay shirkadda fadhigeedu yahay Punjab ee QP Pharmachem Ltd, ayna natiijada muujinayso " xaddi aan la aqbali karin oo ah maadada diethylene glycol iyo ethylene glycol".