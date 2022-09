Maxay tahay cabsida Mareykanka laga qabo ee saameysay gargaarka Soomaaliya?

Sidaas awgeed, waxay ahayd in ay wax lagu farxo noqoto mar haddii laga gudbayo gaabiskii uu ku billowday gurmadka, haddana la helay wax ka badan boqolkiiba 70 lacagtii ay Qaramada Midoobay u qorsheysay in lagu bixiyo gargaarka, oo ah 1.46 bilyan oo doollar.

Mid ka mid ah hay’adaha samafalka ee ugu waaweyn ee ku sugan Soomaaliya ayaa BBC-da u sheegtay in ay arurisay lacag ka badan tiradii ay dooneysay.

Balse, weli dadka sida aadka ah u baahan looma geyn karo raashin, biyo ama lacag toona. Sababtuna, sida uu sheegay sarkaal sare oo waliil ah oo codsaday in magaciisa la qariyo, waa sharciga la dagaallanka argagixisada ee Mareykanka oo hor taagan howsha.

Hay’adaha lacagta ka hela Mareykanka ayay waajib ku tahay in ay gargaarkooda ka ilaaliyaan inuu gacanta u galo “kooxaha argagixisada ah” – meelo badan oo koonfurta Soomaaliya ahna waxaa gacanta ku heysa Al-Shabaab, oo xiriir la leh Al-Qaacidda, taas oo Mareykanka iyo UK labaduba ay u aqoonsan yihiin in ay tahay urur argagixiso ah.

Dowladda Mareykanku waxa ay sheegtay in ay aqoonsan tahay, kana war-qabto “xaaladda bani’aadannimo ee aadka u daran” ee ka jirta Soomaaliya, waxa ayna ku adkeysaneysaa in shuruucdeeda la-dagaallanka argagixisada aysan saameyn ku yeelaneyn dadaallada gurmadka.

Waxa ay intaas ku dartay inay si gaar ah isha ugu heyso saameynta ka dhalaneysa cunaqabateynta, waxa ayna hay’adaha gargaarka kula talineysaa inay la xiriiraan mas’uuliyiinta Mareykanka haddii ay u baahdaan in laga caawiyo xaaladaha adag.

Inkastoo ay gaareen goobaha ay dowladda Soomaaliya gacanta ku heyso, waxa ay sheegayaan in gurmadka aan weli la geyn meelaha ay ka taliso Al-Shabaab, oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 900,000 oo qof, sida ay qiyaastay Qaramada Midoobay.

Hay’adda gargaarka ee heysa lacag ka badan dhaqaalihii ay rabtay ayaa sheegtay in gargaarka xaddidan ee Soomaaliya loo fasaxay hadda ka hor “maaddaama aysan markaas heyn lacag ay si buuxda ugu fuliyaan gargaarka loo baahan yahay”.

Intii ay socotay abaartii 2011, Qaramada Midoobay waxa ay soo saartay warbixin ay ku sheegtay in mas’uuliyiinta Al-Shabaab ay lacag dhan tobannaan kun oo doollar ka qaadayeen hay’adaha gargaarka si ay u gaaraan meelaha ay gacanta ku hayaan. Kooxda ayaa xilligaas mamnuucday hay’adaha qaar, iyadoo raashinka iyo daawada joojisay qaar ka tirsanaa shaqaalaha gurmadkana dishay.

Kooxda ayaa sheegtay in ay beegsaneysay ciidanka dowladda iyo kooxaha hubeysan ee taageersan dowladda.

Balse, iyadoo ay halistaas jirto, mid ka mid ah saraakiisha hay’adaha samafalka ayaa sheegay in ay ku khasban yihiin wadahadal iyo heshiis inay la galaan Al-Shabaab – iyagoo aan ka baqeyn dacwad looga soo oogo Mareykanka – si ay ugu gurmadaan dadka qarka u saaran in macluusha ay u geeriyoodaan.

Muxuu dhigayaa sharciga Mareykanka?

In hay’ad gargaar oo dhaqaale ka hesha Mareykanka ay wadahadal la gasho Al-Shabaab mamnuuc ma aha – balse in lacag la kala wareejisto waa arrin kale.

Labo sharci oo Mareykanka u yaalla ayaa mamnuucaya in lacag la siiyo Al-Shabaab.

Labada sharciba waxa ay saameynayaan hay’adaha gargaarka, sababtoo ah Al-Shabaab waxay lacag ku qaadataa jid-gooyooyin ay sameysatay, lacag kale oo aad u badanna waxay ku qaadataa nidaam “canshuur ah” oo beddelkiisa ay ku oggolaaneyso in loo gudbo meelaha ay maashusho.

Saraakiisha waaxda maaliyadda ayaa soo saaray habraacyo, iyagoo sheegay in raashin iyo daawo “si aan ku talagal ahayn” u galay gacanta Al-Shabaab aan loo “cuskan doonin” fulinta cunaqabateynta.

Hay’adaha gargaarka ayaa sheegay in bixinta “canshuur” la siiyo Al-Shabaab ay si buuxda u mamnuuceen.

Arrinta ku saabsan mamnuucidda in “taageerada qalabka” la siiyo Al-Shabaab weli qeyb ayay ka tahay cunaqabateynta – wax laga beddelayna ma jiro.

Hay’adda gargaarka u qaabilsan dowladda Mareykanka ee USAid – oo bixisa qeyb weyn oo ka mid ah dhaqaalaha lagu kaalmeeyo Soomaaliya – ayaa sheegtay in xukuumadda Washington ay tan iyo 2011-kii Qaramada Midoobay kala shaqeyneysay sidii loo xaqiijin lahaa in cunaqabateynadu aysan wax u dhimin shaqada gargaarka.

Waxa ay codsadeen in si guud fasax looga siiyo shuruucda, si ay shaqaalaha gargaarka kalsooni ugu helaan fulinta shaqada khatarta badan, balse muhiimka ah.

Maxaa dhacaya haddii ay Al-Shabaab hesho lacagta gargaarka ah?

“Sanado badan, ururrada caalamiga ah waxay dareemayeen in ay sharci tahay, balse ay cadaadis weyn ku dareemayaan in aysan la macaamilin – si ay uga fogaadaan in laga arko warbaahinta, loona maleeyo inay taageerayaan argagixiso,” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.