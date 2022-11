Meydka askeriga Mareykanka ee 72 sano kadib la aqoonsaday

Meydka askari Mareykan ah ayaa la aqoonsaday 72 sano kadib markii la dilay laguna dhawaaqay in la la’yahay intii uu socday dagaalkii Kuuriya, dowladda Mareykanka ayaa sidaas sheegtay.

Meydkiisa ayaa markaasi la sheegay in "aan la heli karin" lix sannadood ka dib.

Waaxda difaaca ayaa sheegtay in Cpl Hanks lagu soo warramey in lagu waayey hawl-gal dhacay 26-kii Nofembar iyada oo cutubkii uu ka tirsanaa uu isku dayayay in ay ka baxaan bariga Webiga Ch'ongch'on ee u dhow Anju.