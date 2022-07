Dowladda Soomaaliya oo caddaysay mowqifka ay ka taagan tahay khilaafka Itoobiya iyo Masar

17 Daqiiqadood ka hor

Hase yeeshee, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya, Cabdikariim Cali Kaar, oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in labada hoggaamiye aysan si gaar ah uga hadlin arrinta biyo-xireenka.

Dhanka kale, waxa uu soo hadal qaaday in kulankan uu yimid xilli uusan aad u wanaagsanayn xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal.

“Dowladda Soomaaliya iyo dowladda Masar waxaa ka dhaxeeya xiriir aad u qotadheeraa, walow baryahan dambe uu xoogaa madmadow jiray. Waxyaalihii la isla soo qaadayna waxaa ka mid ah in sidii dowladda Masar ay waligeedba u garab taagnaan jirtay dowladda Soomaaliya ay gacan ka gaysato dib-u-dhiska dowladnimada Soomaaliyeed,” ayuu yiri afhayeenka madaxtooyada Muqdisho.

Muxuu yahay mowqifka Soomaalia ee ku aaddan khilaafka Masar iyo Itoobiya?

“Mowqifka dowladda Soomaaliya waa in si nabad ah looga wada faa’iidaysto biyaha webiga Nile, iyadoo la raacayo xeerarka caalamiga ah iyo heshiisyadii caalamiga ahaa.

Sanadkii 2021-kii waxaa jiray qaraar ay soo saartay Qaramada Midoobay oo waddamada uu webigu maro oo dhan ay ku qanacsanaayeen oo ahaa in si nabad ah oo waafaqsan xeerarka caalamiga ah looga wada faa’iidaysto biyaha.”

Maxaa la gudboon Soomaaliya?

Waxaa xusid mudan in Soomaaliya ay deris la tahay Itoobiya, ayna ku wada jiraan labada urur ee Midowga Afrika iyo IGAD, halka Masar iyo Soomaaliya ay dhanka kale xubno ka yihiin ururka Jaamacadda Carabta.

Taasi waxay ka dhigan tahay in dowladda uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud ay labada dalba isu dhow yihiin xilligan.

Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad, ayaa sheegay in aysan waxba ku jabnayn in Soomaaliya iyo Masar ay ka wada hadlaan arrimo uu ka mid yahay webiga Nile.

“Waa caadi in waxa dal dhibaya oo welwel ku haya ay dal kaloo ay saaxiib yihiin kala hadlaan. Sida aan wada ognahay, biyo xireenkan korontada dhaliya ee ay Itoobiya samaysay waxaa dareen badan iyo diidmo ka muujiyay dalalka Masar iyo Suudaan oo ku dooday inay tallaabadaas waxyeelayso, maaddaama ay yihiin dalalka ay biyahaas ku dhacayaan oo aan ahayn kuwa ay webiyada ka yimaadaan.”

Waxa uu intaas ku daray in “Soomaaliya aysan ku qaldanayn haddii ay Masar kala hadasho arrimaha khuseeya webigaas”. Laakiin, waxa uu intaas ku daray in Masaaridu ay albaab kasta u garaacayaan sidii ay Itoobiya ugala heshiin lahaayeen arrinta biyo-xireenka, balse waxa ugu wanaagsan ay tahay in labada dhinac si siman loogu kala dab qaado.