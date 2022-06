Siyaasi ka tirsan xisbiga dowladda Kenya oo Soomaalida ka raalligeliyay arrin laga carooday

Saacad ka hor

Murashaxa xilka Barsaabka Nairobi iyo duqa magaalada caasimadda ah ugu tartamaya xisbiga talada haya ee Jubilee, Polycarp Igathe Kamau, ayaa ku khasbanaaday in uu raalligelin ka bixiyo hadallo ka careysiiyay qayb ka mid ah shacabka daggan Nairobi.

Igathe oo lagu eedeeyay in uu si gaar ah u bartilmaameedsaday bulsho cayiman, ayaa sheegay in hadalladiisa ay ka duwan yihiin sida loo fahmay ee ah in uu shakhsiyaad farta ku fiiqayay.