Go'aan ku aaddan Misaajidda Gaalkacyo oo la soo saaray

Saacad ka hor

Guddiga amniga gobolka Mudug ee Puntland ayaa amray in masaajidda kuyaalla magaalada Gaalkacyo lagu xiro kaamirooyinka qarsoon si sugidda amniga ay uga qeyb qaataan.

Gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Feysal Sheekh Cali ayaa sheegay in marka ay u kuur galeen dilalka iyo dhaca inay intooda badan ka dhacaan masaajida, gaar ahaan marka salaadda laga soo baxayo.

Feysal oo BBC la hadlay ayaa sheegay in bayaan ay soo saareen ay misaajidyada ku wargaliyeen in muddo 7 maalmood gudihiis ah lagu xiro kamirooyiinka ammaanka ee CCTV loo yaqaano.

"Qodobka kowaad waxaa uu yahay in misaajidda lagu xiro CCTV kaamira muddo toddobaad gudihiis ah," ayuu yiri Guddoomiye Feysal.

Gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Feysal Sheekh Cali ayaa intaa ku daray in ay amar ku bixiyeen sidoo kale in misaajidda lagu xiro nalal waawayn oo la daaro xilliyda habeenkii.

"Misaajidda in lagu xiro leerar waawayn xilliga habeenkii, maqribka iyo cishaha inta u dhaxeysa ayaa dadka la dilaa marka in leerar waawayn waa in si dhaqso ah masaajida lagu xiro," ayuu yiri.