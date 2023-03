Donald Trump oo sheegay inuu filayo in la xiri doono talaadada

Trump ayaa taageerayaashiisa ugu baaqay inay ka muddaharaadaan haddii ay dhacdo in la xiro

19 Daqiiqadood ka hor

Madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu filayo in loo xiri doono talaadada soo socoto dacwad ku saabsaneyd lacag laaluush ah oo isaga laga siiyey haweenay ahayd kuwa jirkooda ka ganacsada oo lagu eedeeyay inuu gogol dhaaf la sameeyay.

Mid ka mid ah qareennada Trump ayaa shegay in sheegashadiisu ku saleysan tahay warbixinno saxaafadeed oo muujinaya in ay suurta gal tahay in toddobaadka soo socda la qabto.