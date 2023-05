Maxay yihiin ciidamada cusub ee amniga Muqdisho sugaya?

51 Daqiiqadood ka hor

Maxay Yihiin Ciidamadani?

Afhayeen Cabdullaahi ayaa ka gaabsaday in uu nala wadaago tirada guud ee ciidamadani inta ay la egtahay balse waxuu sheegay in ay jiraan kuwa kale oo dawladda tababarro ugu maqan meelo kale. Waxa uu sidoo kale ka gaabsaday in uu nala wadaago cidda maal gelisay ciidamadan balse madaxweyne Xasan Sheekh ayaa toddobaadkan mar uu ka hadalyey xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraatka sheegay in “ciidamadan la amaanayey maanta oo dhan ayadaa noo dhistay noona qalabeysay, hubka ay wataan iyo gaadiidka dowladda Imaaraatka Carabta ayaa na siisay” ayuu yiri madaxweynuhu.