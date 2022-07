Askar Masaari ah oo nolasha lagu aasay

Wariyaha reer Israa’iil Yossi Melman ayaa xogta qaburahan shaaca ka qaaday kaddib marki uu in mudda ah uu baaritaan waday.

Xog laga helay militariga Israa’iilna waxay sheegeysaa in askarta Masaarida 55 sana ka hor halkan lagu aasay, ciidamadaasi oo isugu jira kuwa dagaalka ku dhintay iyo kuwa noolasha lagu aasay ama lagu gubay.

“Xogta aan ka helay ciidmada Israa’iil waxay muujineysaa qaar ka mid ah ciidamada Masaarida in dagaalka lagu qabtay, qaarna ay si geesinimo u leh u dagaallameen ilaa ay ka dhinteen, qarna noolasha lagu qabtay,” ayuu yiri.

Ze’ev Bloh oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada Israa’iil oo dhacdadaasi goob joog u ahaa wuxuu sheegay dagaalkii ciidamada Israa’iil iyo Masar ku dhex maray aagga Latrun maalinki uu dhammaaday malinti ku xigtay in ciidamada Masaarida qabri weyn cagaf loogu qoday kaddibna lagu aasay.

Melman iyo Bloch labaduba waxay ku andacoonayaan in sababta ay sheekada u daah-fureen ay tahay in ay dadka ogaadaan in ay jiraan askar meesha lagu aasay iyada oo aan la aqoonsan haybtooda ama aan qabrigooda wax astaan ah loo yeelin.