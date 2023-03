Ciidamada kaydka ee Ruushka oo ku dagaallamaya badeel/majarafad

Ciidamada kaydka ee Ruushka ayaa la sheegayaa in ay u badan tahay inay "majarafado" u adeegsadaan dagaalka Ukraine "oo gacan la iskula tago" sababtuna waa rasaas yri jirta awgeed, Wasaaradda Difaaca UK ayaa sidaas sheegtay.

Dabayaaqada bishii Febraayo, ciidamada kaydka ayaa tilmaamay in lagu amray inay weeraraan deegaanno ka tirsan dalka Ukraine iyagoo "ku hubaysan oo keliya “majarafadaha/ badeel'", sida lagu sheegay xogtii ugu dambeysay ee wasaaraddu sii daysay.

Waxay sheegtay in majarafadahan loo yaqaan MPL-50. Qalabkan waxaa la naqshadeeyay sanadkii 1869-ka xoogaa isbaddel ah ayaana ku yimid, sida wasaaraddu sheegtay.

Mid ka mid ah ciidamada kaydka ayaa tilmaamay in aanu "jir ahaan iyo maskax ahaanba midna" u diyaarsanayn,”.

"Caddeymo ku saabsan dagaalka ayaa muujinaya in dagaalku uu sii xoogeysanayo gaar ahaan aagagga u dhow dalka Ukraine," sida lagu sheegay warbixinta.

"Tani waxay u badan tahay inay tahay natiijada taliska Ruushka oo sii wada inuu ku adkaysto tallaabooyinka weerarrada ah oo inta badan ka kooban ciidamada lugta, oo taageero ka helay madaafiicda sababtoo ah Ruushka waxaa la sheegaya in hubku gabaabsi ka yahay hubku, ".

BBC-da uma suurta galin in ay si madax banaan u xaqiijiso wararkan. Wasaaraddu ma aysan sheegin halka ay ka dhaceen dagaalladan.

Bakhmut waxay wajaday bilo dagaal ah, iyada oo Ruushku uu isku dayayo in uu la wareego magaalada yar, halkaas oo ay ku sugan yihiin ku dhawaad 4,000 oo ah dad rayid ah.

War qoraal ah oo kasoo baxay taliska guud ee ciidamada qalabka sida ayaa lagu qiray in ciidamada Ruushka ay wali isku dayayaan inay hareereeyaan magaalada, balse waxay sheegeen in 24-kii saac ee lasoo dhaafay in ka badan 100 weerar ay ka dhaceen bariga Donbas.