War cusub oo kasoo kordhay ninka loo haysto dilka Shinzo Abe oo sheegay inuu 'hooyadiis u aargudayay'

43 Daqiiqadood ka hor

Booliska dalka Japan ayaa qiray in uu liitay qaabka loo sugayay amniga Raysul Wasaarihii hore ee dalkaas, Shinzo Abe, kaasoo Jimcadii toogasho lagu dilay xilli uu ku sugnaa magaalada koonfurta ku taalla ee Nara.

Eedeysanaha oo sharraxay sababta uu dilka u gaystay

Booliska ayaa sheegay in ninkan oo lagu magacaabo Tetsuya Yamagami, oo 41 jir ah, uu ciil hore u qabay "urur gaar ah".

Warbaahinta Japan oo soo xiganaysay ilo ku dhow kooxda baaritaanka wadda ayaa tebisay in Yamagami uu aaminsanaa in Shinzo Abe uu xiriir la lahaa koox diimeed, oo Yamagami uu ku eedeeyay in ay nolosha hooyadiis burburiyeen, dhaqaale ahaan.