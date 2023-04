Muxuu gudoomiyaha Bangiga Adduunka uga walaacsanyahay daymaha Shiinaha uu siiyo Afrika?

Xifiiltanka Shiinaha iyo Mareykanka

"Marka waxa aan isku dayeyno inaan sameyno, oo ay ila tahay in qofwalba uu isku dayo inuu sameeyo, ayaa ah in la horumariyo tayada amaahda.

"Farsamooyinka waxaa kamid ah in deynta la furo, oo macnaheedu yahay haddii uu jiro mashruuc maalgashi, aan niraahno waxaad dhisaysaa khad tareen, marka waa inaad sharraxdaa mashruuca iyo kharashka ku baxaya, markaas kaddibna waa in la diyaarinayaa dhaqaalilhii lagu maalgelin lahaa.

Walaaca ku aaddan tamarta iyo cuntada

Gudoomiyaha Bagiga Adduunka ee xilka ka sii dagaya ayaa sidoo kale ka walaacsan in sare u kaca qiimaha cuntada, bacriminta iyo tamarta, taas oo ka dhalatay dagaalka Ukraine, ay hoos u dhigayaan miisaaniyadda dowladaha dalalka saboolka ah. Iyadoo ay taasi sii xoojin karto caqabadaha dhaqaale ee ay wajahayaan ayaa haddana waxaa jirta nafis ah in kor u kaca qiimaha uu hadda bilaabay inuu fududaado.

"Intii badneyd dhibaatadii way dhammaatay laakiin hal shay oo haray ayaa ah in dalalku aysan isticmaalin bacrin ku filan, sidaas darteed carradoodu way dagtay. Marka wax-soo-saarka ayaa la filayaa in sidii caadiga ahayd uu ka hooseeyo sanadka soo socda."