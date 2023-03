Gabadhii reer Afghanistan ee raadinta riyadeedii u qarqoontay

Waxa laga yaabaa inay u muuqato mid aan la gaadhi karin in gabadh 17 jir ah oo reer Afgaanistaan ah uu cirku u ahaa halka ay hiigsanayso.

Xitaa markii Taliban ay xukunka la wareegeen Agoosto 2021 qoyskeeduna u qaxeen Iran, Maeda way diiday inay ka tanaasusho riyadeedii.

In ay Yurub gaadho oo ay waxbarashadeeda sii wadato ayey goosatay.

Waxay go'aansatay in ay dhulka ku sii safarto Turkiga ka dibna ay halis ugu badheedho ka gudubka badda. Hooyadeed way welwelaysay laakiin Maeda ugu dambeyntii way ku guuleysatay.