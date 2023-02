Xogtii ugu dambeysay ee buufinta Shiinaha ee Maraykanka dul martay iyo halka ay xiisaddu marayso

45 Daqiiqadood ka hor

Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in go’aanka Shiinaha ee ah in buufin muuqata oo basaasnimo ah uu dul mariyo Mareykanka uu yahay “wax aan la aqbali karin oo mas’uuliyad darro ah”.

Shiinaha ayaa mar sii horeysay muujiyay sida uu uga xun yahay, isagoo sheegay in ay ahayd buufin cimilada loo adeegsado oo kusoo luntay hawada Mareykanka.

Gelinkii dambe ee Jimcihii, Pentagon-ka Mareykanka ayaa sheegay in buufin labaad oo Shiinees ah lagu arkay - iyadoo maraysa Latin America.

Balse khamiistii ayey saraakiisha difaaca Maraykanku ku dhawaaqeen in ay la socdaan buufin meel sare maraysa oo ilaalo ah taas oo dul maraysa hawada Maraykanka.

In kasta oo buufinta ay ahayd, sida Pentagon-ku uu sheegay mid, "ku socdaalay meel sare oo ka sarraysa hawada ganacsiga" oo "oo aanay ku ahayn khatar ciidan iyo mid dhuleed dadka dhulka jooga", hadana ku sugnaanshaha buufinta ee hawada Maraykanka ayaa dhalisay caro .

Jimcihii, Shiinaha ayaa ugu dambeyntii qiray in buufinku yahay hanti uu leeyahay, isagoo sheegay in uu yahay duulimaad rayid ah oo loo isticmaalo cilmi-baarista saadaasha hawada, taas oo ka leexatay waddadii ay ku socotay cimilada oo xun awgeed.

War qoraal ah oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa lagu sheegay in ay ka xun yihiin falkaasi, ayna kala shaqeyn doonaan Mareykanka sidii loo xalin lahaa arrintan.

Si kastaba ha ahaatee, sarkaalka ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in inkasta oo Maraykanku uu garwaaqsaday sheegashada Shiinaha ee ku saabsan ujeedada buufinta, haddana ay u istaageen qiimaynta in loo isticmaalay ilaalo.

Safar kale oo uu Mr Blinken ku tagayo Shiinaha ayaa la qorsheyn doonaa "fursada ugu horraysa", sarkaal kale oo ka tirsan waaxda gobolka ayaa yiri, isaga oo intaa ku daray in Washington ay qorsheyneyso inay sii waddo "khadka isgaarsiinta furan" ee ku saabsan dhacdada.

Sarkaalkan ayaa intaa ku daray in wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay ku wargelisay dowladaha saaxiibka dhow la ah Mareykanka xadgudubka hawada Mareykanka laga gaystay.

Bayaan uu soo saaray, afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas - ayaa lagu sheegay in ay ugu yeedhay safiirka Shiinaha ee Canada dhacdadan awgeed ayna "si adag ugu muujin doonto" mowqifkeeda, mas'uuliyiinta Shiinaha.

Afhayeen u hadlay Aqalka Cad ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku raacay Mr Blinken in aysan "ku habooneyn" in uu aado Shiinaha waqtigan.