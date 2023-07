Colaadda Laascaanood: Jiidhe iyo mas'uuliyiintii kale ee ka goostay Somaliland

Xilalkii uu Jiidhe kasoo qabtay Somaliland

Bishii May ee sanadkan, ayuu Madaxweyne Biixi xilka ka qaaday Cabdiqani Jiidhe.

Mas'uuliyiintii kale ee ka goostay Somaliland

Wuxuu carrabka ku dhuftay in dagaalka ka dhacay gobolka Sool uu sababay dhibaatooyin fara badan, sida dhimashada dad fara badan, iyo sidoo kale dhaawac aad u badan, iyadoo sida uu sheegay taliyaha 90% dadka magaaladani ay ka qaxeen.

Sarreeye Guuto Saleebaan Barre Geesood, ayaa tilmaamay in muddo ku dhaw lix bilood uu ka war sugayey bal si uun in loo xaliyo dagaalka Laascaanood, taasoo uu sheegay inaanay wax kasoo naasa cadaanin.

1.In uu ka yor yimid jiritaanka Somaliland iyo minidamada kadib markii uu taageeray go’aannadii ay soo sareen guddiga 33-ka ka kooban ee ku shiray Laascaanood iyagoo sheegay in Sool Sanaag iyo Cayn aysan kamid ahayn Somaliland isla maraakana ay hoos tagayaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, iyadoo lagu eedeeyay in uu jebiyay qodobka 1aad iyo 2aad ee dastuurka Somaliland.