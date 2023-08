Wax ka ogoow filmka cusub ee ay joojiyeen qaar kamid ah wadamada islaamka

Saacad ka hor

Filimka Barbie ayaa laga mamnuucay Kuwait, waxaana uu wajahayaa baaqyo ah in Lubnaan laga mamnuuco xilli lagu doodayo in uu dhaleeceynayo qiyamkii bulsheed ee dalalka Carabta.

Kuwait ayaa sheegtay in sabab u joojinaysaa tahay in ay ilaaliso "anshaxa bulshada", sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee dawladda. Wasiirka dhaqanka ee Lubnaan ayaa isna ku eedeeyay filimkaas "in uu kor u qaadayo dhaqanka ah in dad isku jinsi isu galmoodaan".