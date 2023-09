Xasan al-Haytham: 'Aabbaha Sayniska' ee Qur'aanku ku dhiirrigeliyay cilmibaarista

Reporting from

Reporting from Nairobi , Kenya

Waxaa lagu martiqaaday inuu la kulmo Amiirkii dawladdii faatimiyiinta, al-Hakim si uu magaalada Aswaan uga hir geliyo mashruuc biyoxireen ah. Si kastaba ha ahaatee, Xasan Ibnu Al-Haytham ayaa markii uu arkay baaxadda webiga iyo biyaha uu keeno waxaa usoo baxday in uusan hir gelin Karin mashruucaas.

Balse waxaa jira caqabad kale oo ahayd sidii uu ugu sheegi lahaa Amiirkii xilligaas oo ahaa nin aad u kakan isla markaana aan ‘maya’ jawaab u qaadan, in uusan mashruucaas hir gelin karin. Maadaama aysan shareecada Islaamku ogolayn in la maxkamadeeyo qof aysan maskaxdiisu saxnayn lana ciqaabi karin wuxuu keenay fikrad ah in uu iswaalo.