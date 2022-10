Dagaal culus oo mar kale ka qarxay gobolka Hiiraan

Isniintii ayay aheyd markii milateriga Soomaaliya uu sheegtay in deegaanka Jicibow oo qiyaastii 30km waqooyi uga beegan Buulo-urde ee gobolka Hiiraan, ay ku dileen hoggaamiye ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, sida lagu shaaciyay wakaaladda wararka ee Soomaaliya, SONNA.

Saraakiil ka tirsan ciidammada oo ay soo xigeynaysay warbaahinta dowladda ayaa xilligaas sheegay in tobannaan ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay dagaalka Jicibow ka dhacay, halka ay Al-Shabaab ay sheegatay inay iyaduna dishay saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda iyo askar.

Siduu dagaalka Hiiraan ku billowday?

"Nabaddoonkeennii oo aan naqaanno in uu ahaa nin nadiif ah oo Muslim ah, ummadda aan dhibaatayn, cid kale aan gardaysan, doorasho aan ka qaybgelin, ergo kale aan ka qayb qaadan, annagii ogayn ayay noo sheegeen in uu gaal murtad ah ahaa, jawaabtooduna nalama su'aali karo ayay noqotay, si isla weyni leh ayay noola hadleen," ayuu yiri nin ka mid ah dableyda dagaalka ku qaadday Al-Shabaab oo sababo amni dartood u codsaday in aan la magacaabin.