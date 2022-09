William Ruto oo ka hadlay sida uu ka yeelayo arrimaha Soomaaliya

6 Saacadood ka hor

Madaxweynaha la doortay ee Kenya William Ruto ayaa Soomaaliya ku tilmaamay dal ay ka jiraan caqabado ay adag tahay in wax laga qabto.

Mar uu shalay la hadlayay barnaamijka Amanpour ee CNN ayuu xusay in caqabadahaas ay Soomaaliya wajaheyso ay ku jiraan arrimo amni oo soo jireen ah, haddana ay macaluul ku soo fool leedahay.

“Caqabadda Soomaaliya waa mid ay adag tahay in la maareeyo, la fahmo ama wax laga qabto," ayuu yiri Ruto oo sheegay in uu horay ula soo shaqeeyay Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.

“Waxaan ku rajo weynahay inaan la shaqeyno [madaxweyaha Soomaaliya] iyo beesha caalamka si aan u xallinno caqabadaha jira, Soomaaliyana ay ugu suurtagasho in ay iyadu danaheeda amni ka shaqeyso,” ayuu yiri Ruto.

Madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto ayaa markii uu ku jiray ololaha doorashada waxa uu sheegay in ciidamada Kenya ee qeybta ka ah Howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS uusan ka soo saari doonin Soomaaliya.

Dhanka kale, madaxweyne Ruto ayaa sheegay in uu ka shaqeyn doono sidii uu u mideyn lahaa Kenya, kaddib doorashadii uu muranku ka dhashay ee uu ku guuleystay, sidoo kalena uu kaalin firfircoon uga qaadan lahaa xal u helida arrimaha ammaanka iyo bani’aadannimada ee Bariga Afrika.

Wuxuu tilmaamay in uu la xiriiray ninkii la tartamayay ee Raila Odinga, uuna u sheegay in uu dhisi doono isbaheysi ka caawin doona in dalka la isku keeno.