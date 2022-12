Caro ka dhalatay wasiir soo jeediyay in la xakameeyo barashada Qur'aanka

Saacad ka hor

Daraasaddan , ayaa lagu sheegay in "Koorsooyinka dhammaadka toddobaadka lagu qabto masaajidyada lagu baro carruurtadiintooda Islamaka isla markaana looga wacyi galiyo dhaqamada iyo wxayaabaha liddiga ku ah diinta Islaamka, taas oo wasiirku u arko in ay tahay xagjireen carruurta loo gaysanayo ,iyadoo laga jeedinayo dhaqanka dalka Holland.

Wasiir Wiersma ayaa ku nuuxnuuxsaday in koorsooyinkan ay tahay in la xakameeyo.

Wiersma ayaa sheegay in "ay tahay wax laga xumaado sida uu hadalka u dhigay in wax ka hor imaanaya dimuquraadiyadda lagu baro in ka badan 1,000 carruur ah ugu yaraan 50 xaruumood oo ay mamaulaan bulshada Islamaka ah oo ku yaalla dalka Nederland."

Dhinaca kale,mas’uuliyiinta kale ee wasaaradda ayaa sheegay in soo jeedinta wasiir Wiersma ay tahay mid aan waafaqsanayn dastuurka dalka, sidaas darteedna ay adag tahay in la fuliyo.

Howl-wadeennada wasaarada ayaa carabka ku adkeeyay in soo jeedinta Wiersma ay la macno tahay in la isku dayo in la go'aamiyo sida waalidku u koriyaan caruurtooda, waxayna sheegeen in tani ay xad gudub ku tahay qaar ka mid ah xuquuqaha aasaasiga ah sida xoriyada hadalka.