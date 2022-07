Muxuu madaxa CIA-da ka yiri xaalada caafimaad ee Putin?

Ma jiro wax warar sirdoon ah oo sheegaya in Vladimir Putin aysan xaaladdiisu deggeneyn ama uu caafimaadkiisu xun yahay, sida uu sheegay agaasimaha hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da. Waxaa isa soo tarayay warar ay qoreen qaar ka tirsan warbaahinta oo aan la xaqiijin, kuwaas oo sheegayay in madaxweyne Putin, oo 70 jirsaday sanadkan, laga yaabo inuu xanuun la ildaran yahay, lagana yaabo in uu hayo cudurka kansarka.

Balse, William Burns oo ah agaasimaha CIA-da ayaa sheegay in aanay jirin wax caddeyn ah oo muujinaya arrintan, isaga oo ku kaftamay in uu u muuqday “mid aad u caafimaad qaba”. "Waxaa jira warar badan oo ku saabsan caafimaadka madaxweyne Putin, inta aan sheegi karno ayaa ah inuu gabi ahaanba aad u caafimaad qabo," ayuu Burns ka sheegay Madasha Amniga Aspen ee lagu qabtay gobolka Colorado. Isagoo qoslaya ayuu intaa ku daray, in tan aysan ahayn qiyaas sirdoon oo rasmi ah.

Burns, oo safiir ka soo noqday Moscow, ayaa sheegay in uu indha-indheynayay oo la macaamilayay hoggaamiyaha Ruushka in ka badan 20 sano.

Madaxweyne Putin waa nin si weyn u aaminsan xakameynta, caga-jugleynta iyo xitaa helidda "sifaadkan ayaa sii adkaaday tobankii sano ee la soo dhaafay, iyadoo la taliyeyaashiisa ay qaateen dabeecadahaas oo kale, sida uu qabo madaxa CIA.

"Wuxuu ku qanacsan yahay in masiirkiisa hoggaamiyaha Ruushka uu yahay inuu dib u soo celiyo Ruushka oo ah awood weyn. Wuxuu aaminsan yahay in furaha taas lagu gaaro ay tahay in uu dib u soo nooleeyo meel saameyn ku leh xudduuda Ruushka, mana sameyn karo taas iyada oo aan la xakameyn Ukraine," ayuu intaa ku daray.

William Burns ayaa u safray Moscow bishii November si uu uga digo cawaaqib-xumada ka dhalan karta duullaanka Ukraine, kaddib warar sirdoon oo uu Mareykanku helay oo ku saabsanaa qorshaha duullaanka Ruushka.

Qorsheyaasha madaxweynaha Ruushka waxay ku salaysnaayeen "malo-awaal aad u qaldan iyo qaar ka tirsan dhalanteedka dhabta ah, gaar ahaan Ukraine iyo rabitaanka iska-caabbinta," ayuu yiri Mr Burns. "Putin run ahaantii wuu rumaystaa hadalladiisa, waxaan maqlay isaga oo si gaar ah u leh sanado badan in Ukraine aysan ahayn waddan dhab ah.

Maraykanku waxa uu ku qiyaasay in khasaaraha Ruushka ee Ukraine ilaa hadda uu gaaray 15,000 oo askari oo dagaalka uga dhintay Ruushka," ayuu yiri Burns. Waxa uu intaa ku daray in ciidamada Ruushka ee hadda xoogga saaraya gobolka Donbas ay muujinayso in milatariga Ruushka ay barteen casharro adag.

Ruushka ayaa duullaan ku qaaday Ukraine bishii Febaraayo, isagoo ku andacoonaya warar been-abuur ah oo ah in dadka ku hadla afka Ruushka ee ku sugan bariga Ukraine ee Donbas ay la kulmeen xasuuq, loona baahan yahay in la xoreeyo.

Hadalka agaasimaha sirdoonka Mareykanka ayaa yimid iyadoo Maraykanku uu ku dhawaaqay inuu Ukraine siin doono hub badan, gaar ahaan gantaallada riddada dheer.