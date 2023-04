Colaadda Suudaan: Soomaali u qaxday Suudaanta Koofureed iyo dalal badan oo muwaadiniintooda la baxaya

25 Daqiiqadood ka hor

Safiirka ayaa sheegay in gawaari loo diray dadka Soomaalida ah ee ka soo qaxaya Suudaan, isla markaana ay arrintaas gacan ka geysanayaan ganacsatada Soomaalida ah ee Suudaanta Koofureed. Wuxuu sheegay in lagu talo jiro in diyaarado lagu soo daad gureeyay lana keeno Juba.

Wuxuu intaas ku daray in dadka soo gaaraya Suudaanta Koofureed ay isugu jiri karaan saddex qeybood, “Qeybta hore inay arday ahaayeen oo ay sugayaan in Suudaan ay degto oo ay dib ugu laabtaan, qeybta labaad waxaa dhici karta inay ka helaan Suudaanta Koofureed oo ay sii nagaadaan oo ay ka shaqeystaan, qeybta saddexaadna waxay noqon kartaa qeyb dhulkoodii iyo Soomaaliya ku laabaneysa. Intaba waxaan isku dayeynaa wixii aan u qaban karno, annagoo la kaashaneyna wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, iyadoo dadka qaar ay baasaboorradu ka dhacsan yihiin, qaarna iqaamadihii ay Suudaan ku haysteen ay ka dhaceen.” Ayuu yiri safiir Cabdixakiin.

Hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in dagaalka ay ku dhinteen in ka badan 400 oo qof, ayna ku dhaawacmeen kumannaan kale. Balse tirada dhimashada ayaa la rumeysan yahay inay intaasi ka badan tahay, iyadoo dadka ay la daalaa dhacayaan sidii ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad, maaddaama inta badan isbitaallada magaalada lagu qasbay in ay xirmaan.