Sababaha keena dhalmo-la'aanta ragga

45 Daqiiqadood ka hor

Guurka kaddib, ragga ay caqabaddaas caafimaad haysato xaasaskooda uma suurtagasho in ay uur yeeshaan.

Qoysas kalena waxay go'aansadaan in ay korsadaan carruur ay dad kale dhaleen, si ay noloshooda guurka ugu badbaadiyaan.

Maxay tahay dhalmo-la'aanta ragga?

Dhalmo la'aanta ragga waa dhibaato haysata ugxaanta taranka, taasoo sababta in ninka xaaskiisa ay uur qaadi wayso.

Sida ay sheegtay Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO, dhibaatadan caafimaad waxay haysataa malaayiin qof oo ku nool caalamka, kuwaasoo gaaray da'da dhalmada, waana arrin saamayn ku leh qoysaska iyo bulshooyinka.

Warbixinta WHO waxaa lagu sheegay in qiyaastii 48 ilaa 186 milyan oo lamaane ay la dhibaatoonayaan caqabadda dhalmo-la'aanta.

Waxay hay'addu intaas ku dartay in ragga qaar aysan waligood dhalin qaarkoodna ay ugxaantoodu marna shaqayso marna shaqaynin.

Maxaa sababa dhalmo-la'aanta ragga?

Dr Adebayo Bamisebi, oo ah dhaqtar ku takhasusay cilmiga la xiriira taranka ragga ayaa BBC-da u sheegay sababaha ugu waawayn ee keena dhalmo-la'aanta ragga ay yihiin xowliga soo bixitaanka biyaha oo yar, xaddigooda oo yar iyo in uu jiro xanuun dhaawac u gaystay shahwada.

Dhaqtarka ayaa sheegay in haddii lamaanaha ay gogosha wadaagaan muddo lix bilood ah ama hal sano intaasna uu uur ku imaan waayo ay tahay calaamad muujinaya in labadooda mid uu dhib hasyto.

Dr Bamisebi ayaa intaas ku daray in haddii baaritaannada la sameeyo ay muujiyaan in tirada unugyada shahwada ay ka yar yihiin 15 milyan ay taas caddaynayso in ninka xagiisa uu ka jiro dhibka.