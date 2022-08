Cabdullaahi Yuusuf muxuu kala kulmay xabsiga Itoobiya ka hor aasaaskii Punland?

Xabsigaas waxaa ku dhintay Cabdullaahi Faash oo isku mar la wada xiray Cabdullaahi Yuusuf, isla markaana labo qol oo isku xiga ay ku xirnaayeen, kaddib jir-dil la sheegay in ay Itoobiyaanku u gaysteen.

Cabdullaahi Yuusuf oo ka warramayay qaabka loo dilay Cabdullaahi Faash ayaa yiri: “Bishii Juun 1986-kii waxaa qolkii uu ku xirnaa laga watay Cabdullaahi Faash , taas oo loo qaatay in dhaqtar la gaynayo, isagoo hore u jirranaa oo dhowr jeer horay u codsaday in dhaqtar la geeyo, halkiise dhaqtar la gayn lahaa waxaa la geeyay qol xabisga ku yiil, halkaas oo sabab-la’aan, muddo saddex bil ah lagu jir-dilayay.”

Wuxuu intaas ku daray in jir-dilkaas kaddib markii ay naftu ka baxday, ay Itoobiyaanku kala bexeen ilig dahab ah oo ugu jiray, isagoo markii dambena maydkiisa oo “sariirta maydka lagu lagu sido” la soo hormariyay.

Waxaa jiray warar xilligaas soo baxay oo sheegayay in guddoomiyaha SSDF uu doonayay in uu jabhadda u raro jasiiradda Suqadara ee dalka Yemen, arrintaas oo Cabdullaahi Yuusuf uu ku tilmaamay mid aanay waxba ka jirin.

“Waxaa soo baxday dacaayad been-abuur ah oo ay Itoobiya soo maleegtay, taas oo la igu eedaynayay in aan ciidanka jabhadda ka rarayo dalka Itoobiya oo aan u wareejinayo jasiiradda Suqadara ee koonfurta Yemen. Xaqiiqo ahaan waxba kama jirin been-abuurkaas,” ayuu Cabdullaahi Yuusuf ku qoray buuggiisa Halgan iyo Hagardaamo.

Arrinta kale ee loo aaneeyo xarigga hoggaankii SSDF ayaa la sheegaa in ay la xiriirtay khilaaf soo kala dhex galay Liibiya oo dhanka dhaqaalaha iyo hubka ka taageeraysay jabhadda iyo Itoobiya. Itoobiya waxay go’aan ku gaartay in ay meesha ka saarto jabhadda oo sii xoogaysanaysay, sida uu buugga Labo Isma Saarin ku qoray Xuseen Khaliif Xaaji oo jabhaddaas ka mid ahaa.

“Intaanu ku jirnay xabsigii Makalawi, kooxo badan ayaa la keenayay oo mid mid baa loola baxayay oo Tigree iyo Eriteriyaan u badnaa oo la laynayay. Maalin qura waxaa la dilay 30. Annaguna waxaan is lahayn goormaa la idin dilayaa?” ayuu yiri Daahir oo hadalka sii wata.

Wuxuu BBC-da u sheegay in aan wax jir-dil ah lagu samayn intii ay xabsiga ku jireen, wax aan ka ahayn jir-dil nafsadeed oo ay dareemayeen intii ay xirnaayeeen.

Wuxuu intaas ku daray in wax cunto ah aan loo keeni jirin intii ay xirnaayeen ee ay ku noolaayeen “wax ay ka baryaan” dadkii ay la xirnaayeen.

“Saddex bil kaddib waxaa nala geeyay meel la yiraahdo Alambakha, halkaas waxaan ku xirnayn ilaa iyo markii aan xabsiga ka soo baxnay bishii May 1991-kii” ayuu yiri Daahir.

Sidee ayay xabsiga uga soo baxeen Cabdullaahi Yuusuf iyo raggii kale?

Bishii May ee sanadkii 1991-kii waxaa magaalada Addis Ababa ku soo dhawaaday oo hareereeyay jabhaddii TPLF ee dagaalka kula jirtay hoggaamiyii Itoobiya Mingistu Xayle Maryam, iyagoo bixiyay digniin kama dambays ah oo ku aaddanayd in qof kasta oo hub haysta uu soo wareejiyo.

“Lix iyo labaatankii May 1991-kii ayaa askartii xabsiga waardiyaha ka ahayd waxay ka carareen xabsigii, waxaana nagu soo haray labo askari oo qura. Markii ay ahayd 1-dii duhurnimo labadii askrina way carareen albaabadiina way furnaayeen.”