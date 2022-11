Ma qabtaa cudurkan "ku dhacay inta badan dadka Soomaaliya?"

Saacad ka hor

Haddii aan is weydiinno su’aasha ah, dhibaatooyinka cudurrada dhimirka ee baaxadda weyn leh Soomaaliya maka soo kabsan kartaa? Jawaabta waxaan ka heli karnaa in aan eegno wixii u suurto galay bulshooyinka sida Soomaaliya soo maray dhibaatooyinka cudurrada dhimirka.

Palmer iyo Firmin qoraal ay ku daabaceen joornaalka (International Psychiatry) ayaa waxay ku muujiyeen dadaalka dheer ay dowladda Rwanda u martay in ay wax ka qabato cudurrada dhimirka ee saameeyay shacabkeeda. Waxay yiraahdeen, “Dowladda Rwanda waxay abuurtay adeegga la talinta cilmu-nafsiga bulshada (Psychosocial consultation service) oo ay ka hirgelisay caasimadda Kigali, kaas oo u shaqeynayay dhammaan bulshada reer Rwanda. Waxaa la doortay in dadka loo bandhigo adeeg shakhsi walba inta uu u baahan yahay caawiya.”

“Cudurradan ayaa ah kala ah kuwa adag oo qofka u diidaya in uu bulshada la dhex joogo, kuwana qofku waa la noolaan karaa oo wuxuu la dhex joogaa bulshada. Waxaa halkaas ka jirta aqoon darri ku aaddan cudurradan. Waxay la tashi ugu aadaan dhakhaatiirta aan takhasuska u lahayn cudurradan, waxayna ka aamiinaan in ay yihiin jinni ama il qofka ku dhacday.”

Wuxuu ii sheegay in ay dhibaatooyinka ceebeynta ay aad u jiraan, ayna sababaan in bukaanno badani ay heli waayaan adeeggii caafimaad.

“Ceebeynta waxay sababtaa in qofka xanuunka qaba (gaar ahaan qofka fahma xanuunka dhimirka inuu hayo) uu ka cabsado in uu sheego, sidoo kale, dadka daryeella bukaannada waa ay qariyaan ama guriga ayay kusoo xiraan dadkii jiranaa iyaga oo ka baqaya in lagu shaabadeeyo oo ay wajahaan ceebeynta bulshada.”

Waxaa kale uu ii sheegay ceebeynta in ay xittaa saameyso dadkii ka shaqayn lahaa caafimaadka dhimirka. “Waxaa dhacda dhakhaatiir baran lahayd cudurrada dhimirka in ay iska daayaan ama uga wareegtaan barashadiisa ceebeynta la xiriirta awgeed.”

Wuxuu yiri, “Ururkan waxaa isugu yimid dad leh xirfado kala duwan iyo kuwa leh takhasus xirfadaha la xiriira caafimaadka dhimirka. Ujeeddadana waxay ahayd in xirfadleyaasha cudurrada dhimirka ay is bartaan ama is arkaan, ka dibna in laga caawiyo ummadda Soomaaliyeed xanuunada ka dhasha markii ay dhibaatooyin dhacaan iyo dhammaan baahiyaha la xiriira cudurrada dhimirka ee bulshada Soomaaliyeed.’’