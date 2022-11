Muslimiinta Mareykanka oo wacdaro ka dhigay doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka

Saacad ka hor

warbixin ka soo baxday Xarunta Kheyraadka Jetpac iyo Golaha Xiriirka Mareykanka iyo Islaamka (CAIR) ayaa lagu ogaaday in siyaasiyiin badan oo Muslimiin ah ay u rumowday riyadooda.

Ilhaan Cumar oo Congress-ka ku matasha degmada 5-aad ee gobolka Minnesota ayaa markii ay ku guuleysatay doorashadan ugu dambeysay waxa ay BBC-da u sheegtay in ay ku faraxsan tahay natiijada ay heshay. “Waa guul kale oo Alle uu noo soo dhiciyay, waxaana rajeynayaa in dadka kale ee tartamaya ee walaalaheenna ahna in ay guuleystaan,” ayey tiri.