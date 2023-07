Iimaan: Sirta ka dambeysa quruxda gabadha Soomaaliyeed ee xayeysiiska dharka caanka ku ah

Waxaa ka geeriyooday heesaagii caanka ahaa David Bowie oo ay is guursadeen sanadkii 1992, waxayna isu dhaleen gabadhooda Alexandria ("Lexi") Zahra Jones.

Shan arrimood oo aadan ka ogeyn Iman

“Sanadkii ugu horreeyay ee aan joogay Nairobi, nin ayaa i istaajiyay waddada dhexdeeda wuxuuna i weydiiyay in weligey ley sawiray iyo in kale. Waxaan u qaatay inuu i afduuban rabo, marka waan iska indho tiray, balse wuu ku adkeystay. Si aan isaga reebo, waxaan iri, ‘Haa, dabcan.’ Niyaddeyda waxaan ku fekereyay, maxay dadku u maleeyaan– inaan weligey kaamiro arag?” ayay tiri.

Way u oggolaatay inuu sawiro, balse shuruud ayay ku xirtay oo ah inuu ka bixiyo lacagta jaamacadda, isagana wuu ka oggolaaday sidaas ayuuna sawirro uga qaaday, kuwaasoo caalamka ku baahya markii dambe.

“Markii xirfaddeyda ay sii horumartay, waxaan noqday haweeneydii ugu horreysay ee madow ah ee diidda inay lacag yar ku shaqeyso. Aniga ahaan, isla hal shaqo ayaan qaban jirnay, marka waxay ahayd in lacag la mid ah tooda la si siiyo,” ayay tiri.

4. Sababo la xiriira sidii loo soo barbaariyay ee dhaqanka Soomaalida waafaqsaneyd, sawirradeeda qaawan ee uu ka qaaday Richard Avedon way qarin jirtay markii ay soo booqdaan waaliddiinteeda. “Inaan isku dhex wado shaqadeyda iyo diinteyda waxay ka mid ahayd waxyaabaha ugu adag. Way adag tahay in sawirro qaawan lagaa qaado, xitaa haddii sawirradu ay farshaxan yihiin. Sawirradii ugu ficnaa abid ayuu iga qaaday Richard Avedon, inkastoo aan ku faraxsanaa sawirradaas, haddana marka ay waaliddiinteydu isoo booqdaan waxaan ku qarin jiray sariirta hoosteeda,”ayay tiri.