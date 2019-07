Kumannaan garsoorayaal ciyaaro oo shaqada joojinaya

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Firimbi

Kumannaan ka mid ah garsoorayaasha ciyaaraha ayaa qorsheynaya inay billaabaan shaqa joojin ay uga cabanayaan in si xun loogula dhaqmo garoomada.

Ryan Hampson, oo ka mid ah qabanqaabiyayaasha shaqa joojinta ayaa sheegay in "In ka badan 2,000 oo garsoore" aysan ka qeybgali doonin ciyaaraha 4 iyo 5 Maarso.

"Waxaa marar badan igu dhacday in candhuuf la igu tufay, ama feer la igu dhuftay", ayuu yiri Ryan oo ah 18 san jir jecel shaqada garsoorenimada.

"Amni ma haysano, waxaan dooneynaa in nala caawiyo oo amniga iyo nabad gelyo aan helno. Intaan way nagu filan tahay, is bedel baa loo baahan yahay."

Image caption Ryan Hampson wuxuu billaabay shaqada garsooraha markii 14 jir ka ahaa

Ryan wuxuu sheegay in kooxaha qaar ay xushmeeyeen, kuwana ay si xun ula dhaqmaan garsoorayaasha.

"Waxaan u baahan nahay xaqiiqdii, in dhinaca xun ay joojiyaan", ayuu yiri.

"Uma maleynayo in xiriirka kubadda cagta ee Britain uu si wanaagsan u shaqeynayo siduu u taageeri lahaa garsoorayaasha", ayuu hadalkiisa raaciyay.

"Haddii ay howl wanaagsan hayaan, 2,000 oo garsoore shaqada maysan joojiyeen".

Xiriirka kubadda cagta ee FA-ga ayaa yiri: "Wadahadal ku saabsan arrinta ayaa socdo, waana ka wadahadalnay shaqa joojinta".

FA-ga aya sheegay in "illa iyo hadda waxaa la xaqiijiyay 111 kiis oo xadgudub ah oo lagula kacay garsoorayaasha. Kuwa dembiga geystay ayaa la mamnuucay".

Sidoo kale xiriirka waxaa la filayaa in garsoorayaasha ay arkaan 24 saacadood gudahood, marka ay dhibaato dhacdo, booliskana si degdeg ah loogu wargelin doono.