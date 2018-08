Cayaaryahan Demba Ba oo midab takoor dareemay

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Xidigii hore ee kooxaha Newcastle iyo Chelsea Demba Ba ayaa noqday dhibane la kulmay midab takoor xilligii uu ka cayaarayay horyaalka shinaha ee Super League-gaha.

Demba Ba oo 33 sano jir ah cayaarayay, kulan dhexmaray kooxdiisa Changchun Yatai taas oo ku soo idlaatay barbaro 1-1 ah maalintii sabtida ahayd.

Ba ayaa kooxda Shenhua ku soo biiray bishii June.

"Waxaa I aflagaadeeyay cayaaryahan ka tirsan kooxda Yatai. " ayuu yiri Ba.

Dunida ayaa ka walaacsan aflagaadada loo geeysanayo cayaaryanada ka soo jeeda Afrika.

Horyaalka shiinaha waxaa ka cayaaro, cayaartooy midab kala duwan leh marka waa in aan is xushmeeynaa oo aan mid takoor isku sameynin.